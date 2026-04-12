رنا كرم تكشف كواليس غيابها عن دراما رمضان 2026

الفنانة السورية رنا كرم
أوركيد سامي

كشفت الفنانة السورية رنا كرم عن الأسباب الحقيقية وراء غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026، مؤكدة أن قرارها جاء بعد تفكير عميق ورغبة في إعادة ترتيب أولوياتها الفنية، وذلك عقب النجاح الذي حققته في مسلسل "سلمى".
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت كرم أنها شعرت بحاجة ملحّة لأخذ قسط من الراحة بعد المجهود الكبير الذي بذلته في أعمالها السابقة، مشيرة إلى أن التوقف المؤقت لا يعني الابتعاد النهائي، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى العودة بشكل أقوى وأكثر نضجاً.
وأضافت أن العروض التي تلقتها خلال الفترة الماضية لم تكن على مستوى تطلعاتها الفنية، مؤكدة حرصها الدائم على اختيار أدوار تليق بمسيرتها وتحافظ على ثقة جمهورها. وأشارت إلى أنها تفضل الغياب على تقديم عمل لا يحقق طموحها، معتبرة أن الصدق مع الجمهور هو الأساس في نجاح أي فنان.
وخلال اللقاء، تحدثت كرم أيضاً عن متابعتها للأعمال التي عُرضت في الموسم الرمضاني الماضي، معربة عن رأيها في عودة الفنانة تاج حيدر إلى الساحة الفنية، حيث أشادت بخطوتها واعتبرتها إضافة مهمة للدراما السورية.
كما علّقت على النجاح الذي حققته صديقتها نانسي خوري في مسلسل "مولانا"، مشيدة بأدائها ومؤكدة أن هذا النجاح مستحق، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الموسم الرمضاني كل عام.
واختتمت رنا كرم حديثها بالتأكيد على ثقتها الكبيرة بجمهورها، مشيرة إلى أنها تدرك أن الغياب قد يثير تساؤلات، لكنه في الوقت نفسه يمنح الفنان فرصة لإعادة تقديم نفسه بشكل مختلف، واعدةً بعودة تحمل مفاجآت وأعمالاً تليق بتوقعات متابعيها.

