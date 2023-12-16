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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ليس الاكتئاب ولم ينتـ حر.. الطب الشرعي يكشف السبب الحقيقي لوفاة ماثيو بيري

صدى البلد

أثارت وفاة الممثل الشهير ماثيو بيري، المأساوية تعاطف وحزن الكثير من محبيه حول العالم، بعدما  تم العثور على بيري فاقدًا للوعي في حمام السباحة بمنزله في أكتوبر، ولكن لم تكن نتائج فحص الجثة حاسمة في ذلك الوقت. وأدرجت الغرق كواحد من العوامل المساهمة في وفاته، ورجح البعض أنه ربما مات بسبب الاكتئاب أو أنهى حياته لكن تقرير الطب الشرعي كشف معلومات جديدة.

ماثيو المعروف بتجسيده لدور تشاندلر بينج الحكيم في المسلسل الكوميدي الشهير Friends، الذي تابعه الملايين حول العالم. استمر العرض من عام 1994 حتى عام 2004، وشاهده 52.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، مما جعله الحلقة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في فترة ذروة شهرته، كان بيري يعاني من إدمان المسكنات والكحول، ولجأ إلى عيادات إعادة التأهيل في عدة مناسبات. وفي عام 2016، أعلن في مقابلة مع راديو بي بي سي 2 أنه لا يتذكر ثلاث سنوات من فترة تصوير مسلسل Friends، بسبب تعاطيه للمشروبات الكحولية والمخدرات.

بعد محاولات العلاج، كتب بيري في مذكراته أنه كان يحافظ بشكل عام على استقراره منذ عام 2001، باستثناء حوالي 60 أو 70 حادثًا.

أكد مسؤولون طبيون في لوس أنجلوس أن الممثل الشهير ماثيو بيري توفي نتيجة حادث تعاطي "الكيتامين"، وهو نوع من المخدرات.

وتذكر الحادثة الأليمة وفاة بيري، الذي كان يعد واحدًا من أبرز نجوم الشاشة، بحزن كبير في صناعة الترفيه وبين محبيه حول العالم.

وقال الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان إن الأسباب الأخرى المساهمة في وفاة الرجل البالغ من العمر 54 عامًا هي مرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، الذي يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية.

 وكتب نائب كبير الفاحصين الطبيين رافي جبوريان:"عند وجود مستويات عالية من الكيتامين في عينات دمه بعد الوفاة، فإن التأثيرات المميتة الرئيسية ستكون من الإفراط في تحفيز القلب والأوعية الدموية واكتئاب الجهاز التنفسي".

وأضاف: “يساهم الغرق في احتمالية غمره في حوض السباحة عندما فقد وعيه؛ يساهم مرض الشريان التاجي بسبب تفاقم آثار عضلة القلب الناجمة عن الكيتامين على القلب”.

وعُثر عليه فاقدًا للوعي في منزله في 28 أكتوبر، وأعلن المسعفون وفاته عندما تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، وبعد يوم واحد، قام مكتب الفحص الطبي بتحديث ملفه ليقول إن قضيته قد تم تأجيلها، وهو ما يعني عادة أن تشريح الجثة قد اكتمل ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل.

Friends اضطراب الإكتئاب الطب الشرعى

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