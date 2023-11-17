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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. موعد عرض الجزء الثاني من وبينا ميعاد وحجم ثروة ماثيو بيري بالملايين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد عرض الجزء الثاني من “وبينا ميعاد”، وثروة ماثيو بيري بالملايين تذهب إلى أسرته. 

 

طرح الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" في رمضان 2024

يعكف حاليا أبطال مسلسل وبينا ميعاد على تصوير الموسم الثاني منه، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في بداية 2023، وينضم له العديد من النجوم.

 

مفاجأة.. ماثيو بيري بطل Friends يمتلك ثروة هائلة من سيرثه بعد رحيله؟

مازال رحيل الفنان الشهير ماثيو بيري بطل مسلسل Friends يسبب صدمة كبيرة لمحبيه وعائلته، وأصدقائه الذين حرصوا على توجيه كلمات مؤثرة له بعد أيام من توديعهم لجثمانه. 

 

جيمي كيميل يقدم حفل الأوسكار للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي. 

 

بطلا مسلسل العشق الممنوع يجتمعان سويا في عرض فيلمها الجديد بنيويورك

اجتمع بطلا مسلسل العشق الممنوع مجددا في العرض الخاص لفيلمهما الجديد “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي أقيم في نيويورك قبل أيام من طرحه على منصة نتفليكس. 

 

ذكرى رحيله .. الوجه الحزين في حياة الكوميديا الشهير عبد المنعم إبراهيم

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم، الذي توفي عام 1987، عن عمر 61 عاما، في قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية.

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