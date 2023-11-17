نشرة الفن.. موعد عرض الجزء الثاني من وبينا ميعاد وحجم ثروة ماثيو بيري بالملايين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد عرض الجزء الثاني من “وبينا ميعاد”، وثروة ماثيو بيري بالملايين تذهب إلى أسرته.

يعكف حاليا أبطال مسلسل وبينا ميعاد على تصوير الموسم الثاني منه، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في بداية 2023، وينضم له العديد من النجوم.

مازال رحيل الفنان الشهير ماثيو بيري بطل مسلسل Friends يسبب صدمة كبيرة لمحبيه وعائلته، وأصدقائه الذين حرصوا على توجيه كلمات مؤثرة له بعد أيام من توديعهم لجثمانه.

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

اجتمع بطلا مسلسل العشق الممنوع مجددا في العرض الخاص لفيلمهما الجديد “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي أقيم في نيويورك قبل أيام من طرحه على منصة نتفليكس.

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم، الذي توفي عام 1987، عن عمر 61 عاما، في قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية.