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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيله .. الوجه الحزين في حياة الكوميديا الشهير عبد المنعم إبراهيم

عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم، الذي توفي عام 1987، عن عمر 61 عاما، في قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية.

عبد المنعم إبراهيم اشتهر بأعماله الكوميدية التي قدم العشرات منها في زمن سينما الأبيض والأسود، بعضها كانت بطولات تحمل اسمه، ولكن معظمها كانت أدوارا ثانية لكن مؤثرة. 

 

 

ورغم خفة ظله وحسه الكوميدي، إلا أن حياة عبد المنعم إبراهيم الحقيقية لم تكن مثل ما تقدم على الشاشة، فقد شهد طوال حياته العديد من المأساويات والأحداث الحزينة. 

 

فقد عبد المنعم إبراهيم زوجته، بعد مرضها بشكل مفاجيء، وتركت له 4 أطفالا كان أصغرهم لم يتجاوز عامه الثاني.

 

بعدها بعامين خسر عبد المنعم إبراهيم شخص آخر من المقربين له، وهو  شقيقه عن عمر 35 عاما تاركا له 6 أبناء ووالدتهم، ليجد نفسه يعول أسرة مكونة من 11 فردًا.

 

 

تزوج عبد المنعم إبراهيم 4 مرات في حياته، رحلت الأولى بعد 11 عاما، وتزوج شقيقتها لكن وقع الانفصال بينهما بعد فترة قصيرة، ومرة ثالثة من سيدة لبنانية، حتى ارتبط بالفنانة كوثر العسال لمدة 20 عاما.

 

أيضا فقد عبد المنعم إبراهيم والده، بعد زوجته الأولى بفترة قصيرة، وكان وقتها مرتبطا بعرض مسرحي، فاضطر إلى العودة إلى العمل سريعا، والوقوف على خشبة المسرح وقلبه يعتصر على ما خسره. 

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