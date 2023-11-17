طرح الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" في رمضان 2024

يعكف حاليا أبطال مسلسل وبينا ميعاد على تصوير الموسم الثاني منه، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في بداية 2023، وينضم له العديد من النجوم.

وقال الفنان محمد مهران في تصريحات صحفية له، إنه يشارك في الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” المقرر طرحه في رمضان 2024.

وشهد مسلسل وبينا ميعاد، الحلقة الأخيرة عديد من المفاجات والتفاصيل بين العلاقات الأسرية، حيث تصالحت نادية “شيرين رضا” مع والدها خاصة بعد علمها بأنه لم يتخل عنها أو عن والدتها وأنه كان يحبهم كثيرا.

كما شهد مسلسل وبينا ميعاد الحلقة الأخيرة تفاعل “صبرى فواز” مع ابنه على ويحاول التقرب بينه وبين ابنة نادية ليتمكنا من الارتباط على الرغم من العلاقة المتوترة بينه وبين نادية بعد الانفصال.

وكان أكد هاني كمال مؤلف مخرج مسلسل “ وبينا ميعاد ” ، انه يحرص على تمثيل كافة الأجيال والطبقات الاجتماعية من خلال أعماله الدرامية .

وقال هاني كمال فى تصريحات خاصة : أقوم بهذا الأمر عن قصد لأن مشاكل المجتمع واحدة، والطبقة المتوسطة حالياً مقسمة إلى عدة فئات حالياً ، فانا لا ألعب على فقر أو غنى الناس، ولكني أقدم مشاكل الإنسانية التي تجمعنا.

وتابع هاني كمال : أحرص على أن تكون الأجيال ممثلة في أعمالي، وهي محاولة لأن يجمع العمل كل أفراد الاسرة

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.