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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: توطين صناعة الدواء خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتقوية الاقتصاد الوطني

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكد عدد من نواب البرلمان أن توجه الدولة نحو توطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثل نقلة نوعية مهمة على المستويين الاقتصادي والصحي، مشيرين إلى أن هذا التوجه يعزز الأمن الدوائي لمصر، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التصديرية في قطاع الدواء.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة الدواء يعد خطوة محورية لتعزيز منظومة الأمن الدوائي في مصر، مشيدة بجهود الدولة في دعم الصناعات الدوائية المتقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضحت أن هذا التوجه يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التصديرية لمصر في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التوسع في صناعة المواد الخام الدوائية يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية مهمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في الخارج.

كما أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة الدواء يمثل ركيزة للأمن القومي الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز تنافسية مصر عالميًا ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء صناعة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

نواب البرلمان توطين صناعة المواد الخام الدوائية النائبة نجلاء العسيلي

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