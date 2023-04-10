تعرف على موعد عرض فيلم كيفانش تاتليتوغ الجديد Chokehold عبر نتفليكس

يستعد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ لطرح فيلمه الجديد Chokehold عبر منصة نتفليكس يوم 21 أبريل الجاري، بعد فترة قليلة من عرض مسلسله العائلة.

ونشرت منصة نتفليكس صور من كواليس تصوير فيلم كيفانش تاتليتوغ الجديد Chokehold وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو عمل تركي مليء بالإثارة والتشويق.

لمشاهدة صور نتفليكس من هنا .

وظهر كيفانش تاتليتوغ في صور فيلم Chokehold بـ لوك جديد، مختلف عما يظهر عليه في مسلسل العائلة الذي انطلق عرضه قبل شهر رمضان.

ويتناول مسلسل كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ" مهند"، قصة حب عاطفية، والكثير من الأحداث حول الأسرة وطبيعة العائلات والعلاقات المقربة، وتشارك في بطولته سيرينا ساريكايا.

كان كيفانش تاتليتوغ الذي يبلغ من العمر 39 عاما، قد عرف في مصر والوطن العربي بشخصية “مهند” في مسلسل العشق الممنوع، ونور، وحقق نجاحا كبيرا، وله قاعدة جماهيرية كبيرة.