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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل كيفانش تاتليتوغ بطل العشق الممنوع إلى المستشفى وتوقف تصوير مسلسله

كيفانش تاتليتوغ
كيفانش تاتليتوغ

نقل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ، بطل مسلسل العشق الممنوع الذي يعرف في الوطن العربي باسم “مهند”، إلى المستشفى في حالة صحية سيئة أثناء تصوير مسلسله الجديد. 

كان كيفانش تاتليتوغ الذي يبلغ من العمر 39 عاما، يصور دور البطولة في مسلسل “Family” مع سيريناي ساريكايا بطلة مسلسل على مر الزمان، ولكنه تعرض لوعكة صحية ونقل إلى المستشفى على إثرها. 

أصيب كيفانش تاتليتوغ  بتسمم نتيجة تناول طعام فاسد، ولكن تم إسعافه على الفور، وتحسنت حالته، بعدما توقف تصوير مشاهد المسلسل للاطمئنان على حالته بحسب مواقع محلية. 

وقعت هذه الحادثة منذ أيام، وعاد  كيفانش تاتليتوغ إلى موقع تصوير مسلسله الجديد خلال الساعات الماضية، وسط تحسن كبير لحالته الصحية، بعدما أثار قلق الجميع. 

أبطال العشق الممنوع

كيفانش تاتليتوغ أو مهند، وهو عارض أزياء وممثل تركي، ولاعب كرة سلة سابق، وفاز في وقت سابق بجائزة أفضل موديل في تركيا، ويتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب أدواره في مسلسل “نور ومهند”، و"العشق الممنوع"، وميرنا وخليل.

كيفانش تاتليتوغ نور ومهند العشق الممنوع على مر الزمان الممثل كيفانش تاتليتوغ

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