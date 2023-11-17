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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلا مسلسل العشق الممنوع يجتمعان سويا في عرض فيلمها الجديد بنيويورك

بطلا العشق الممنوع
بطلا العشق الممنوع

اجتمع بطلا مسلسل العشق الممنوع مجددا في العرض الخاص لفيلمهما الجديد “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي أقيم في نيويورك قبل أيام من طرحه على منصة نتفليكس. 

 

يعرض فيلم  Last Call For Istanbul يوم 24 نوفمبر الجاري عبر منصة نتفليكس، وسط حالة كبيرة من الحماس لدى محبي المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع. 

 

وحرص كل من بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ  على التقاط الصور سويا في العرض الخاص لفيلمهما الجديد، الذي يعد بمثابة إحياء لحالة النجاح الكبيرة التي شهداها سويا من قبل.

 

بطلا العشق الممنوع قدما العديد من الأعمال برفقة نجوم آخرين على مدار السنوات الماضية، لكنهما لم يصلا إلى حجم ما حققها سويا في هذا المسلسل الناجح. 

 

 

تدور أحداث الفيلم حول لقاء بالصدفة  في المطار بشخصين متزوجين، قررا قضاء ليلة لا تنسى في مدينة "نيويورك"، و بينما تقضي سيرين (بيرين سات) ومحمد (كيفانش تاتليتوغ) أفضل لحظات حياتهما معا، هناك مشكلة واحدة فقط تواجههما وهي أن  كلاهما متزوجا.

 

 

كان كيفانش تاتليتوغ الذي يبلغ من العمر 39 عاما، قد عرف في مصر والوطن العربي بشخصية “مهند” في مسلسل العشق الممنوع، ونور، وحقق نجاحا كبيرا، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، ومثله بيرين سات التي حققت انتشارا كبيرا من خلال مسلسل فاطمة أيضا.

العشق الممنوع مسلسل العشق الممنوع كيفانش تاتليتوغ مسلسل فاطمة منصة نتفليكس

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