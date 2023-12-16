عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة مدهشة.. طفل ينجو بحياته بعد أن ابتلعه إعصار مدمر

صدى البلد

شهدت ولاية تينيسي حادثة مروعة عندما دمر إعصار منزلًا متنقلاً يوم السبت، ولكن في مفاجأة مدهشة، تم العثور على طفل في عمر الأربعة أشهر حيًا وسط الدمار. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر الزوجان أن الإعصار القاتل دمر منزلهما المتنقل، وتمكن من اقتلاع السرير الذي كان يحتوي على الطفل. وبعد ذلك، تم العثور على الطفل بصحة جيدة داخل شجرة سقطت تحت المطر الغزير.

txt

الجزائر تستقبل 400 طفل فلسطيني جريح من غزة لتلقي العلاج الطبي

txt

يشعرون بالانتماء.. طفل يحمل العلم المصري خارج شرفته لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات

وقد أصيب الطفل وشقيقه البالغ من العمر سنة واحدة، ووالديهما بجروح طفيفة وكدمات فقط، ولم يتعرضوا لإصابات خطيرة.

في وقت قرب وصول الإعصار، صرحت سيدني مور، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 22 عامًا، أن سقف منزلها المتنقل تدمر. وقالت مور لإحدى المحطات الإخبارية المحلية: “نزل رأس الإعصار وأخذ السرير الذي كان به طفلي”.

وقد تحرك صديقها - ووالد الطفل - بسرعة لحماية الطفل في السرير، لكن الإعصار لم يتراجع سوى بعد ذلك.

و صرحت مور بأنها كانت متمسكة بسريرها طوال الوقت وشاهدت الدمار يحدث حولها. وصفت السيدة مور كيف تم إلقاء الأشخاص في محيطها حيث كانوا يدورون في حالة من الذعر. في الوقت نفسه، أمسكت السيدة مور بابنها البالغ من العمر سنة واحدة، برينستون.

وفيما كانت تحمل ابنها، صرحت السيدة مور قائلة: "شعرت بشيء ما يدفعني للجري والقفز فوق ابني". وأضافت: "حدث ذلك حرفياً في اللحظة التي قفزت فيها، انهارت الجدران حولي".

وتذكرت بألم كيف لم تتمكن من التنفس. ولكن بعد انتهاء الإعصار، تمكنت هي وابنها برينستون من النجاة من تحت أنقاض المباني المنهارة. على الفور، بدأت السيدة مور وصديقها في البحث عن الرب، وذلك في ظل المطر الغزير.

وبعد البحث الشاق عن طفلهما في ظروف صعبة، عثرا على ابنهما برينستون، وهو بخير وعلى قيد الحياة. ووصفت السيدة مور حالته قائلة: "كان واقفًا كما لو أنه في مهد صغير تحت شجرة"

إعصار اصابات خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

قرار عاجل.. إيقاف أنشطة كرة القدم في الكويت بعد وفاة أمير البلاد

قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ظهرنا بالمستوى المعتاد.. محمد الشناوي يعلق على لقاء اتحاد جدة

بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ