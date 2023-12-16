مفاجأة مدهشة.. طفل ينجو بحياته بعد أن ابتلعه إعصار مدمر

شهدت ولاية تينيسي حادثة مروعة عندما دمر إعصار منزلًا متنقلاً يوم السبت، ولكن في مفاجأة مدهشة، تم العثور على طفل في عمر الأربعة أشهر حيًا وسط الدمار.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر الزوجان أن الإعصار القاتل دمر منزلهما المتنقل، وتمكن من اقتلاع السرير الذي كان يحتوي على الطفل. وبعد ذلك، تم العثور على الطفل بصحة جيدة داخل شجرة سقطت تحت المطر الغزير.

وقد أصيب الطفل وشقيقه البالغ من العمر سنة واحدة، ووالديهما بجروح طفيفة وكدمات فقط، ولم يتعرضوا لإصابات خطيرة.

في وقت قرب وصول الإعصار، صرحت سيدني مور، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 22 عامًا، أن سقف منزلها المتنقل تدمر. وقالت مور لإحدى المحطات الإخبارية المحلية: “نزل رأس الإعصار وأخذ السرير الذي كان به طفلي”.

وقد تحرك صديقها - ووالد الطفل - بسرعة لحماية الطفل في السرير، لكن الإعصار لم يتراجع سوى بعد ذلك.

و صرحت مور بأنها كانت متمسكة بسريرها طوال الوقت وشاهدت الدمار يحدث حولها. وصفت السيدة مور كيف تم إلقاء الأشخاص في محيطها حيث كانوا يدورون في حالة من الذعر. في الوقت نفسه، أمسكت السيدة مور بابنها البالغ من العمر سنة واحدة، برينستون.

وفيما كانت تحمل ابنها، صرحت السيدة مور قائلة: "شعرت بشيء ما يدفعني للجري والقفز فوق ابني". وأضافت: "حدث ذلك حرفياً في اللحظة التي قفزت فيها، انهارت الجدران حولي".

وتذكرت بألم كيف لم تتمكن من التنفس. ولكن بعد انتهاء الإعصار، تمكنت هي وابنها برينستون من النجاة من تحت أنقاض المباني المنهارة. على الفور، بدأت السيدة مور وصديقها في البحث عن الرب، وذلك في ظل المطر الغزير.

وبعد البحث الشاق عن طفلهما في ظروف صعبة، عثرا على ابنهما برينستون، وهو بخير وعلى قيد الحياة. ووصفت السيدة مور حالته قائلة: "كان واقفًا كما لو أنه في مهد صغير تحت شجرة"