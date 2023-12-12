يشعرون بالانتماء.. طفل يحمل العلم المصري خارج شرفته لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات

في مشهد جميل يكشف عن وعي الطفل المصري، خرج طفل من شرفة منزله بمنطقة العمرانية بأنامله الصغيرة حاملا علم مصر ليعلن انتماءه ووطنيته للجميع.

وبحسب ما رصدته كاميرا موقع "صدى البلد"، خرج الطفل الذي وديصل عمرة إلى ما يقرب من ٦ أعوام من شرفة منزل عائلته بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية حاملا العلم المصري ملوحا به للمارة و لجموع الناخبين ، في اشارة منه لانتمائه وفخره بكونه مصريا وسط أجواء انتخابية رائعة.

طفل يلوح بالعلم من شرفة منزله

وكان ظهور الطفل وهو حامل علم مصر ملفتا للمارة ، الذين قاموا بدورهم بتشجيعه وتحميسه لموقفه الوطني الفطري النابع من داخله.

فيما ظل الطفل لفترة طويلة يلوح بالعلم المصري وهو جالس بجوار شرفة منزله المطلة على إحد اللجان الانتخابية بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

والجدير بالذكر أن عددا من اللجان الانتخابية بمنطقة العمرانية والطالبية تشهد كثافة عالية وإقبالا هائلا من قبل الناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم الانتخابية في اليوم الثالث والأخير بماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2024.