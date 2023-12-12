الجزائر تستقبل 400 طفل فلسطيني جريح من غزة لتلقي العلاج الطبي

قالت وسائل إعلام جزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب في قطاع غزة لتقلي العلاج من جروح وآثار القصف الإسرائيلي الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت وسائل الإعلام أن استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى سيكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة.

ويواصل الاحتلال قصفه على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.