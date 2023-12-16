بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ سلاح الجو التابع لهم عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة إيلات جنوب الأراضي المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة.

وقال الحوثيون في بيانهم "نؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة.

وأضافت : ذلك يأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.

واتمت : كما نهيب بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.