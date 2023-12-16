فيديو يكشف الثواني السابقة لمذيعة بي بي سي قبل إشارتها البذيئة

في فيديو أظهر الثواني التي سبقت الإشارة المسيئة التي قامت بها مذيعة قناة البي بي سي "مريم موشيري" أمام شاشة التلفزيون خلال الشهر، بدت أنها كانت تمازح طاقم الإعداد بطريقة مسيئة جعلتها تظهر بشكل فاضح أمام الجمهور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت لقطات كاميرا بي بي سي موشيري، 46 عاما، وهي تعد تنازليا من الرقم عشرة بأصابعها بينما كان الفريق يستعد لبدء البث المباشر.

وفي هذه الأثناء قامت المذيعة بسلسلة من الإيماءات المبالغ فيها بيديها قبل أن تصل إلى "واحدة" وتبدو وكأنها "تقلب" الكاميرا.

فيما أصدرت الإعلامية البريطانية موشيري اعتذارًا بعد بث نهاية المقطع على الهواء مباشرة، وانتشر على نطاق واسع في نشرة أخبار بي بي سي على مدار الساعة في 6 ديسمبر، حيث بدأت المذيعة برفع إصبعها الأوسط إلى الكاميرا