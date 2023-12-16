عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يكشف الثواني السابقة لمذيعة بي بي سي قبل إشارتها البذيئة

مذيعة البي بي سي
مذيعة البي بي سي

في فيديو أظهر الثواني التي سبقت الإشارة المسيئة التي قامت بها مذيعة قناة البي بي سي "مريم موشيري" أمام شاشة التلفزيون خلال الشهر، بدت أنها كانت تمازح طاقم الإعداد بطريقة مسيئة جعلتها تظهر بشكل فاضح أمام الجمهور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت لقطات كاميرا بي بي سي موشيري، 46 عاما، وهي تعد تنازليا من الرقم عشرة بأصابعها بينما كان الفريق يستعد لبدء البث المباشر. 

وفي هذه الأثناء قامت المذيعة بسلسلة من الإيماءات المبالغ فيها بيديها قبل أن تصل إلى "واحدة" وتبدو وكأنها "تقلب" الكاميرا.

فيما  أصدرت الإعلامية البريطانية موشيري اعتذارًا بعد بث نهاية المقطع على الهواء مباشرة، وانتشر على نطاق واسع في نشرة أخبار بي بي سي على مدار الساعة في 6 ديسمبر، حيث بدأت المذيعة برفع إصبعها الأوسط إلى الكاميرا

بي بي سي مذيعة قناة مريم موشيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بسبب قوائم الانتظار.. كارثة تضرب التأمين الصحي البريطاني

قد تنقذ الكوكب.. تفاصيل ظاهرة مفاجئة في أعلى جبال العالم

خسارة فادحة للأمير هاري وزوجته بسبب فيلم وثائقي

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

صراع العائلة المالكة .. تشارلز يرفض ابتزازه من نجله هاري

ظهر مع امرأة غامضة بمعرض فني.. هل يعيش ويل سميث قصة حب جديدة؟

رجل يسحل عنصريا حاول نزع العلم الفلسطيني من شوارع لندن| فيديو

الأميرة كيت تخطف أنظار العالم بفستان مطرز من الذهب| تفاصيل

ترشيحاتنا

رقم خيالي.. وصول عرض رسمي للزمالك من الشباب السعودي لضم زيزو

الكشف عن محادثات من أجل صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس

حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة .. آراء الفقهاء في المسألة

جنوب لبنان يشتعل.. الاحتلال يشن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب الله

تحذير عاجل من الصحة العالمية.. الجمرة الخبيثة تنتشر في 5 دول أفريقية

تطور مفاجئ في إصابة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ