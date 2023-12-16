استثمارات ووديعة بـ 19 مليار دولار و150 اتفاقية| علاقات طيبة جمعت مصر والكويت خلال حكم الشيخ نواف

وفاة أمير الكويت.. توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، لتسيطر مشاعر الحزن وتعلن حالة الحداد علي الوطن العربي بأكمله، ونعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.



ونعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.



مصر تعلن الحداد على وفاة أمير الكويت



وأعلنت جمهورية مصر العربية، الحداد علي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، وتابع بيان جمهورية مصر العربية، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.