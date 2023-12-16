أستاذ اقتصاد سياسي : الحوثيون يهددون التجارة العالمية والملاحة الدولية

علق ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي، على تداعيات هجمات الحوثيين على السفن الدولية في باب المندب بالبحر الأحمر.

وقال قلاوون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحوثيون يهددون التجارة العالمية والملاحة الدولية كما يهددون الأمن القومي بالمنطقة ".

وأكمل ناصر قلاوون :" حاويات تحمل سلع تمر بكثرة عبر باب المندب والبحر الأحمر ، والتوتر الحالي في باب المندب يؤثر سلبا على أسعار السلع عالميا ".

أما عن أحداث غزة، قال ناصر قلاوون :" هناك حالة ضعف في صنع القرار الأمريكي خاصة مع التصعيد في قطاع غزة ".

وتابع ناصر قلاوون:" إسرائيل ترتكب مجزرة بحق البشرية في قطاع غزة ".