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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد سياسي : الحوثيون يهددون التجارة العالمية والملاحة الدولية

صدى البلد

علق ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي، على تداعيات هجمات الحوثيين على السفن الدولية في باب المندب بالبحر الأحمر.

 

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وقال قلاوون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحوثيون يهددون التجارة العالمية والملاحة الدولية  كما يهددون الأمن القومي بالمنطقة ".

 

وأكمل ناصر قلاوون :" حاويات تحمل سلع تمر بكثرة عبر باب المندب والبحر الأحمر ، والتوتر الحالي في باب المندب يؤثر سلبا على أسعار السلع عالميا ".

 

أما عن أحداث غزة، قال ناصر قلاوون :" هناك حالة ضعف في صنع القرار الأمريكي خاصة مع التصعيد في قطاع غزة ".

 

 وتابع ناصر قلاوون:" إسرائيل ترتكب مجزرة بحق البشرية في قطاع غزة ".

 

الحوثيين البحر الأحمر سفن باب المندب اخبار التوك شو

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