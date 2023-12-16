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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر يؤثر على الملاحة الدولية وحركة التجارة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شركات شحن حاويات عالمية أوقفت عمليات الشحن بالحاويات في البحر الأحمر؛ بعد استهداف الحوثيين لعدد من السفن الدولية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الحوثيون لا يستهدفون إسرائيل لكنهم يستهدفون جميع الدول صاحبة المصالح في البحر الأحمر ومنها مصر".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى :" كل الموانئ المتواجدة في البحر الأحمر تتأثر بما يفعله الحوثيون من استهداف لسفن دولية ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى: "الحوثيون يستهدفون سفنا عالمية.. وليست سفن إسرائيلية فقط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لابد من حماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فما يفعله الحوثيون يؤثر على حركة التجارة العالمية، وبالتالي يؤثر سلبا على أسعار السلع عالميا".

موسى أحمد موسى الحوثيين الملاحة التجارة

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