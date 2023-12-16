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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ناعيا أمير الكويت: كان داعما للدول العربية والإسلامية

أحمد موسى
أحمد موسى

نعى الإعلامي أحمد موسى،  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية اليوم.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خالص العزاء للأشقاء في الكويت ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نعزي كل عائلة الصباح في رحيل أمير دولة الكويت"،مضيفا:" الأمير الراحل تولى المهمة والمسؤولية منذ 3 سنوات ".

 

وأضاف :" أمير الكويت الراحل كان داعما للدول العربية والإسلامية وقدم الكثير من أجل الشعب الكويتي والعالم العربي ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي قدم التعازي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم كما أعلنت مصر الحداد لمدة 3 أيام على وفاة أمير دولة الكويت ".

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