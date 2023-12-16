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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل.. غدًا

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل

وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الجابر الصباح، غدًا الأحد، بعد صلاة الظهر، في جميع مساجد الدولة.

ونعى الشيخ محمد بن زايد، في وقت سابق من اليوم، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا أنه كان قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك.

وقال في منشور على منصة "إكس": "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك".

وأعلنت إذاعة الكويت، اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من  يونيو 1937، وتولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

أمير الكويت الراحل نواف الأحمد محمد بن زايد صلاة الغائب إقامة صلاة الغائب رئيس الإمارات

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