السعودية .. إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل بالحرمين الشريفين

أفادت صحيفة "سبق" السعوية، في نبأ عاجل لها اليوم السبت، بأنه من المقرر إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الحرمَيْن الشريفَين، وذلك بتوجيه كريم من المقام السامي.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه أيضًا اليوم السبت، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل، نواف الأحمد الجابر الصباح، غدًا الأحد، بعد صلاة الظهر، في جميع مساجد الدولة.

وأعلنت إذاعة الكويت، اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من يونيو 1937، وتولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.