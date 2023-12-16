نتنياهو: نحن في حرب وجودية وستصبح غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تخوض حرباً صعبة داخل قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية فقدنا خلالها عددا من الجنود.

ونوه نتنياهو، أنه تم إبلاغ المفاوضين الإسرائيليين بأن ضغط الجيش في قطاع غزة يساعد في جهود استعادة المحتجزين لأسرهم.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه بعد هزيمة حماس ستصبح غزة منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.