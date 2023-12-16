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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيد البدوي: مشهد الانتخابات الرئاسية ذكرني بمسئولية المصريين في ثورة 30 يونيو

السيد البدوي
السيد البدوي

علق السياسي البارز السيد البدوي، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شارك فيها الشعب المصري بكثافة.

 

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وقال البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشهد الانتخابات الرئاسية كان غير متوقعا لمعظم الساسة في مصر ".

 

 وأضاف السيد البدوي:"  وجدت طوابير واحتشاد كبير من المصريين امام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ".

 

 وتابع:" هناك وعي وإدراك من المواطن المصري بالمسؤولية في أوقات الشدة".

 

وأكمل السيد البدوي:"  المواطن استشعر بتواجد خطر على الامن القومي المصري خاصة مع التصعيد في غزة"، مضيفا:" الشعب نزل في الانتخابات من اجل مصر ".

 

ولفت السيد البدوي :" مشهد الانتخابات ذكرني بمسوؤلية المصريين في ثورة 30 يونيو".

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