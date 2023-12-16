السيد البدوي: مشهد الانتخابات الرئاسية ذكرني بمسئولية المصريين في ثورة 30 يونيو

علق السياسي البارز السيد البدوي، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شارك فيها الشعب المصري بكثافة.

وقال البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشهد الانتخابات الرئاسية كان غير متوقعا لمعظم الساسة في مصر ".

وأضاف السيد البدوي:" وجدت طوابير واحتشاد كبير من المصريين امام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ".

وتابع:" هناك وعي وإدراك من المواطن المصري بالمسؤولية في أوقات الشدة".

وأكمل السيد البدوي:" المواطن استشعر بتواجد خطر على الامن القومي المصري خاصة مع التصعيد في غزة"، مضيفا:" الشعب نزل في الانتخابات من اجل مصر ".

ولفت السيد البدوي :" مشهد الانتخابات ذكرني بمسوؤلية المصريين في ثورة 30 يونيو".