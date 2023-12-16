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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيد البدوي: وفديون انتخبوا السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

السيد البدوي
السيد البدوي

علق السياسي البارز السيد البدوي، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شارك فيها الشعب المصري بكثافة.

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وقال السيد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حزب الوفد له كتلة صوتية في أي انتخابات تجرى في مصر ".

 وأضاف السيد البدوي: "الوفد تراث وطني وكافة أعضائه يتوارثونه وهناك كتلة تصويتية وفدية في أي انتخابات"، مضيفا:" الوفد تيار سياسي".

وأشار السيد البدوي، إلى أن بعض الوفديين انتخبوا المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024".

وأكمل السيد البدوي:" الخطاب السياسي لـ عبد السند يمامة، والظهور الإعلامي له، لا يرتقي لمكانة رئيس حزب الوفد الجالس على مقعد سعد زغلول".

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