بعد الانتخابات الرئاسية.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للأحزاب السياسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية في مصر على الانتخابات الرئاسية 2030، بدءا من اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إحنا عملنا حوار وطني شارك فيه كل الأطياف السياسية، لبحث قضايا الوطن، والجميع يستهدف مصلحة الوطن".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "يجب أن تستعد الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونرغب في تواجد تنوع في الأحزاب الممثلين داخل مجلس النواب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الانتخابات الرئاسية 2024 بها أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر وهذا يدل على وعي المواطن بأهمية المشاركة السياسية".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية أن تشارك الأحزاب السياسية بفاعلية في المشهد السياسي في مصر، وعلينا أن نستفيد من المشاركة الكثيفة للمصريين في الاستحقاق الدستوري الأخير".