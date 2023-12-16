عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: الأهلي عظيم وحسين الشحات اسمه مرتبط بكأس العالم للأندية| فيديو

حسين الشحات
حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي يحقق إنجازات تاريخية وبات أكثر نادي مشاركة في المباريات بكأس العالم للأندية، قائلا: شكرا النادي الأهلي وجمهوره العظيم الذي كان رائعا في مدينة جدة.


وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن حسين الشحات بات اسمه مرتبطا بكأس العالم للأندية وسجل مع العين والأهلي في البطولة.


وأكد أن هناك لاعبا نزل كورة وبعدها تم طرده بعدما لعب 30 ثانية، معلقا مش فاكر اسمه، وكولر أدار المباراة بكفاءة وتجده في المباريات الكبيرة رائع لكن في المباريات البسيطة لا يجيد وضع خطة.


وأردف: إحنا والجمهور السعودي كلنا حبايب وبلدين وشعبين يحبون بعضهما، لافتا إلى أن الموضوع بالنسبة لنا ليس جديدا، وسبق وأن عملها مع الهلال بعدما تغلب عليه المارد الأحمر برباعية نظيفة. 


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة الأمس بين اتحاد جدة، والأهلي كانت ولا أروع وكانت قوية وفي كرة بجد واللاعبون يقسمون مع بعض.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل لاتريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهم هو أمن إسرائيل

اعرف قرار المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

من لبنان.. اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية

السيد البدوي: وفديون انتخبوا السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

لميس الحديدي: ثلاثية الأهلي في الاتحاد تثبت صناعته المستمرة للسعادة

وزير دفاع إسرائيل عن هجمات الحوثيين: مستعدون للعمل وسنحدد التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ