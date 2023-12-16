أحمد موسى: الأهلي عظيم وحسين الشحات اسمه مرتبط بكأس العالم للأندية| فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي يحقق إنجازات تاريخية وبات أكثر نادي مشاركة في المباريات بكأس العالم للأندية، قائلا: شكرا النادي الأهلي وجمهوره العظيم الذي كان رائعا في مدينة جدة.



وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن حسين الشحات بات اسمه مرتبطا بكأس العالم للأندية وسجل مع العين والأهلي في البطولة.



وأكد أن هناك لاعبا نزل كورة وبعدها تم طرده بعدما لعب 30 ثانية، معلقا مش فاكر اسمه، وكولر أدار المباراة بكفاءة وتجده في المباريات الكبيرة رائع لكن في المباريات البسيطة لا يجيد وضع خطة.



وأردف: إحنا والجمهور السعودي كلنا حبايب وبلدين وشعبين يحبون بعضهما، لافتا إلى أن الموضوع بالنسبة لنا ليس جديدا، وسبق وأن عملها مع الهلال بعدما تغلب عليه المارد الأحمر برباعية نظيفة.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة الأمس بين اتحاد جدة، والأهلي كانت ولا أروع وكانت قوية وفي كرة بجد واللاعبون يقسمون مع بعض.

