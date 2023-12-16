غضب.. السيد البدوي : حل أزمة حزب الوفد استقالة عبد السند يمامة

أكد السياسي البارز السيد البدوي، أن الهيئة العليا لحزب الوفد هي الهيئة المنتخبة من الجمعية العمومية لتمثيلها ولها سلطة القرار.

وقال السيد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حالة غضب داخل حزب الوفد ظهرت أثناء الحملة الانتخابية لعبد السند يمامة ".

. وأضاف السيد البدوي:" هناك أزمة داخل حزب الوفد وهذه الأزمة تحتاج إلى احتواء سريع داخل بيت الوفد ".

وتابع السيد البدوي :" كان هناك اعتراض على الخطاب السياسي والإعلامي لحملة عبد السند يمامة الانتخابية ".

واكمل السيد البدوي :" حل الأزمة الحالية هو استقالة عبد السند يمامة من رئاسة حزب الوفد ".