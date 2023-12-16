السيد البدوي: أحداث غزة لفتت انتباه الشعب لضرورة استمرار السيسي لحماية الأمن

علق السياسي البارز السيد البدوي، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شارك فيها الشعب المصري بكثافة.

وقال السيد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "فريد زهران سياسي قديم.. وفكره يساري".

وأضاف السيد البدوي: "أحداث غزة لفتت انتباه الشعب المصري إلى ضرورة استمرار الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري".

وأشار السيد البدوي إلى أن: "الشعب المصري خرج وشارك في الانتخابات الرئاسية من أجل الاستقرار وحماية الأمن القومي للبلاد".

ولفت السيد البدوي إلى أن: "هناك وعي وإدراك من المواطن المصري بالمسؤولية في أوقات الشدة".