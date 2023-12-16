السيد البدوي: معظم الوفديين لم يصوتوا لـ عبد السند يمامة بانتخابات الرئاسة

علق السياسي السيد البدوي، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شارك فيها الشعب المصري بكثافة.



وقال السيد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخطاب السياسي لعبد السند يمامة والظهور الإعلامي له لا يرتقي لمكانة رئيس حزب الوفد الجالس على مقعد سعد زغلول ".



وأضاف السيد البدوي:" عبد السند يمامة كان لديه يقين بالفوز في الانتخابات الرئاسية ".



وتابع السيد البدوي:" عبد السند يمامة جتله صدمة من المؤشرات الأولية وخسارة السباق الرئاسي ".



وأكمل السيد البدوي:" معظم الوفديين لم ينزلوا ويعطوا أصواتهم إلى عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية ".

