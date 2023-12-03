3 تريليون دولار.. السيد البدوي: العرب يمتلكون أوراق ضغط على أمريكا

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، أن المقاومة الفلسطينية فكرة والفكرة لا تموت، وكل طفل فلسطيني مقاوم جديد.

وأضاف "البدوي"، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء المذاع على شاشة CBC من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، "نحن كعرب نملك أوراق ضغط على أمريكا نفسها، وأوراق الضغط هي التريليونات العربية الموجودة في البنوك الأمريكية"، منوها بهناك استثمارات في أمريكا لدول شقيقة في الخليج استثمارات تفوق الـ 3 تريليون دولار، و هذا فضلا عن الودائع وغيرها.

وأوضح "البدوي"، أنه لا يوجد أحد يملك الضغط على إسرائيل إلا أمريكا، واليوم نرى أن نظرة الشعوب بالغرب غيرت نظرة الحكام.

لا يمثلون الشعب الأمريكي

وتابع، أن من يتخذ القرار اليوم هم الإدارة الحاكمة والكونجرس الأمريكي، وهم لا يمثلون الشعب الأمريكي من حيث نظرته الخارجية، بل أحداث غزة حركت مشاعر الشعب الأمريكي.