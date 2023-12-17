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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الميزان وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023| ستكون شجاعتك في صدقك هي المفتاح

برج الميزان
برج الميزان

مواليد برج الميزان يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالموضة والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يتركون رغباتهم في الإنفاق تحصل على أفضل ما لديهم.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.


توقعات برج الميزان

تعاني من الإرتباك بسبب فشل مشاريعك المهنية أو عدم النجاح في بدء عمل جديد. يحاول الحبيب أن يعبر لك عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك. يبعد غرورك الآخرين عنك، كن أكثر تواضعا خصوصا مع الأصدقاء.

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برج الميزان اليوم مهنيا


احرص على إنجاز العديد من المهام المطلوبة منك فى وقت قياسى، ولا تتردد فى ابتكار أى أفكار جديدة ومختلفة تجعلك تتفوق على من حولك.

 

برج الميزان اليوم عاطفيا

حافظ على استقرارك الأسرى حتى تظل علاقتك بشريك حياتك ناجحة ومميزة طوال الوقت، واحرص على إهدائه العديد من الهدايا المحببة لقلبه.

برج الميزان حظك اليوم صحيا

احرص على اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التى تحتاج إليها، ولا تتكاسل مرة أخرى حتى لا تصاب بالسمنة المفرطة وتحافظ على رشاقتك.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يحرص على إنجاز العديد من المهام المطلوبة منه، ولا يتردد فى اتخاذ أى قرار لصالحه.

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