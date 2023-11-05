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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023| حافظ على صحتك

برج الميزان
برج الميزان

مواليد برج الميزان يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالموضة والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يتركون رغباتهم في الإنفاق تحصل على أفضل ما لديهم.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

 

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

ربما ينتقدك بعض الأشخاص اليوم بل معظمهم والغريب أن ستصغي إليهم جيدا. كن هادئاً وراجع وجهة نظرهم فربما تستفيد من كلامهم. حافظ على تواضعك اليوم وكن صبورا مع الآخرين، قد تشعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات الآخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.


برج الميزان اليوم مهنيا


حاول أن تنهي أي خلافات في العمل للحصول على استقرار مهني في الفترات المقبلة بالإضافة إلى السرعة في الانتهاء من المهام المطلوبة والحصول على تحقيق هدفك.


برج الميزان اليوم عاطفيا


برج الميزان هناك طاقة من الحب تحوم حولك فحاول أن تستغل الفترات المقبلة وتعترف عما بداخلك لشريك حياتك وتحاول أن تسرع بقضاء أفضل وقت مع شريك حياتك.

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برج الميزان حظك اليوم صحيا

سوف تنتهي فترة التعب وتحصل على فترة راحة تجعلك تنعم بالحياة فحافظ على تناول أكلات صحية خالية من السكريات في الفترات المقبلة.


برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة


يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يكون في تحسن في حالتك النفسية مستقرة في الفترات الحالية واستقرار في الوزن.

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