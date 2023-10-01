عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| تغييرات إيجابية

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

 

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

يمتاز مولود برج الميزان بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص محبوب ومقرب من قلوب المحيطين به، وأيضًا يتسم بالأناقة واللباقة فى التعامل والذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة لمشاكله.


برجك الميزان وحظك اليوم

تتعزز اليوم اتصالاتك وأفكارك. تتميز اليوم ببعض الصفات الجذابة فضلا عن أن الجميع يدعمك ويقف بجانبك، على الرغم من تحسن الظروف إلا إنك لا زلت تحتاج إلى فرصة للتعبير عن رأيك بصراحة وبوضوح ،كما انه يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

برج الميزان اليوم مهنيا

بالرغم من أن مولود برج الميزان من الشخصيات الرافضة للروتين بشكل دائم، لكنه بحاجة إلى الاستقرار الوظيفى فى الفترة الحالية والحد من التنقلات فى العمل.


برج الميزان اليوم عاطفيا

يمكن أن تستغل الفترة الحالية للتصالح مع شريك حياتك مع مراعاة الحد من الدخول فى أى تفاصيل وقعت فى الماضى بينك وبينه حتى لا تفسد صفو حياتكما أكثر.

برج الميزان حظك اليوم صحيا

يعرف مولود الميزان بحبه القوى للحلوى والسكريات والوجبات السريعة، لذا فأنت بحاجة للحد من تناولها خلال الفترة الحالية حتى تحافظ على رشاقتك.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يحدث فى حياته بعض التغيرات الإيجابية الخاصة بعائلته، فكن مستعدا خلال الفترات المقبلة وتأقلم.

برج الميزان برج الميزان حظك اليوم مهنيا برج الميزان حظك اليوم عاطفيا برج الميزان حظك اليوم صحيا توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يكشف عن سبب انتشار الجلطات بين الشباب

احترس| طبق شعبي شهير له فوائد مذهلة.. فئات ممنوعة من تناوله

علامات تدل على إصابتك بمرض شائع.. إذا شعرت بهذه الأعراض اذهب للطبيب فورا

من غير طبيب معالج.. اعرفي تنظيم الدورة الشهرية ازاي؟

لو بتعاني من الأنيميا| تناول هذا الطعام.. له فوائد مذهلة

فى اليوم العالمي للسعار .. لو عضك كلب اعرف الإسعافات الأولية

طفيليات وبكتيريا وفيروسات .. تعرف على أضرار اللبن غير المغلي

مش هتصدق.. هذا ما يحدث لجسمك في حالة الإفراط في تناول حلوي المولد

ترشيحاتنا

توزيع النشرات أو جمع توقيعات بدون ترخيص..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات بالقانون

عمرو أديب لـ الأهلي: الزمالك عنده خطين حمر على الفانلة خذهم

تجدد المظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية في إسرائيل

عربيات الغلابة.. 5 سيارات بأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه |اعرف مواصفات

خناقة بمباراة الزمالك وأرتا سولار| وضرب الجزيري.. تفاصيل

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ