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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

برج الحوت
برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بانهم شخصيات حالمة تمتلك قدر كبير من الرومانسية ولديهم حدس عالى وذكاء مهنى وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (19 فبراير – 20 مارس)

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


توقعات برج الحوت

تتعزز قدراتك وتنفتح على بعض الآفاق وترفض التقوقع في محيطك العملي ،يبتسم لك الحظ اليوم، ويجعلك متزنا وقادرا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة. تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.

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برج الحوت حظك اليوم مهنيا

لا تتردد فى اتخاذ أى قرار يساعدك على النجاح والمنافسة طوال الوقت، وإياك وأن تتراجع خطوة للوراء حتى لا تخسر ما اكتسبته الفترة الماضية.


برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

افتح صفحة جديدة مع شريك حياتك حتى تشعر معه بالحب والسعادة التى تفتقدها منذ إشعال الخلافات بينك وبينه الفترة الماضية.

برج الحوت حظك اليوم صحيا

حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى، واحرص على تناول السلطات الخضراء حتى تستفيد من عناصرها الغذائية التى تحتاج إليها.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يعمل على إنجاز المهام المطلوبة منه، ولا يتردد في فتح صفحة جديدة مع شريك حياته حتى يشعر بالسعادة.

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