عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر2023.. ترى الازدهار في حياتك

برج الحوت
برج الحوت

مواليد برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) يمتلكون شخصية حالمة ويتميز هؤلاء الأشخاص بالرومانسية الشديدة والاهتمام الكبير بالمظهر.

نستعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم الأحد 10 ديسمبر على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحوت حظك اليوم مهنيا

عند المقابلة مع مديرك حاول أن تتحلى بالهدوء وتناقش فى هدوء بدون دخول أطراف أخرى، تتسبب فى تضخم الحديث بينكما، وحافظ على الدعم الذى تقدمه لزملائك.

برج الحوت اليوم ماليا

برج الحوت اليوم، تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل، انتبه إلي عادات الإنفاق، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

txt

برج الحوت | حظك اليوم الأحد 2023/11/26: لا تشتت أفكارك

txt

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023|ابتعد عن أى قلق

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

أنت تعانى من قلة الراحة مع شريك حياتك بسبب التفكير فى المشكلات التى تتعلق بالماضى، فحاول أن تتحلى ببعض المرونة وتترك الأمور بشكل إيجابى بينك وبين الشريك كى تكون فى حالة أفضل.

برج الحوت حظك اليوم صحيا

احصل على قدر كبير من ساعات النوم، وتخلص من السهر لفترات طويلة، وتجنب الدخول فى مشكلات ترهقك بشكل صعب، فى الفترات المقبلة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أنه خلال الفترات المقبلة يمكن أن ينعم مولود الحوت بالعديد من المميزات والمفاجآت فى حياته، يمكن أن يتخلص من أى ضغط نفسى سابق.

برج الحوت برج الحوت مهنيا برج الحوت صحيا برج الحوت ماليا ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

برج العقرب حظك اليوم 10 ديسمبر 2023.. اجتهادك الدائم يدفعك للمناصب الإدارية

برج الثور| حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. انتظر مفاجأت رائعة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. فرصة جديدة لزيادة دخلك

برج القوس وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. كن يقظا

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. تحسين مالي طال انتظاره

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. حدد أهدافك في الحياة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023: تخلص من الدهون الزائدة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

ترشيحاتنا

بالرقم القومي.. استعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. دار الإفتاء تجيب

حلمي النمنم: عملنا مع اليونسكو لتسجيل المواقع المصرية في التراث العالمي

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-12-2023

أبو العينين: سنرصد سير الانتخابات الرئاسية بمنتهى الأمانة والمصداقية

فتح شهية المستثمرين.. الدولة تتخارج من 35 شركة ضمن الطروحات الحكومية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ