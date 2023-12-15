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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

الابراج
الابراج

يمتاز مولود برج الحوت بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص رومانسى وحنون ويمتلك قلبا أبيض وسريع التسامح ودود وكريم ويمكن الاعتماد عليه، كما أنه شخص اجتماعى ويمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفى.

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برج الحوت في حظك اليوم الجمعة 15-12-2023


يمتاز مولود برج الحوت بالعديد من المميزات الطيبة، فهو شخص جذاب ومثقف وذكى وطموح وكثير السخاء، وقادر على تكوين العلاقات الاجتماعية.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق يقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم مهنيا
مولود برج الحوت لديك فرصة ذهبية للتوقيع على عقد عمل ضخم يظهر إبداعك ومهاراتك، كما يكون لديك نفوذ وفرص عمل للخارج.
برج الحوت اليوم ماليا
برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا
ثقتك فى الحبيب وتقربك منه يجعله فى قمة السعادة والأمان، فعليك أن تشعره بهذا دوماً ولا تجعله يقلق منك، وتبادل معه الحديث والهدايا وناقشه فيما يثير غضبه.

برج الحوت حظك اليوم صحيا
مولود برج الحوت يجب عليك الابتعاد عن المشروبات الغازية، وكل ما هو ضار بصحتك خلال الفترات المقبلة، حتى تصبح بصحة أفضل.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
مولود برج الحوت الفترة المقبلة، سوف تكون فى أفضل فترات حياتك وتحقق العديد من الإنجازات والأحلام، لأنك شخص طموح.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت

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