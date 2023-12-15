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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان| حظك اليوم الجمعة 15-12-2023..لا تستسلم للكسل والخمول

الابراج
الابراج

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد لعمله، كما يتمتع بشخصية قيادية حكيمة، ويعشق عائلته ويحرص على حمايتهم.

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برج السرطان فى حظك اليوم الجمعة 15-12-2023


يتصف مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الذكاء والقدرة على المواجهة والحساسية والميل للعيش فى الخيال لبعض الوقت، الأمر الذى يساعده على ابتكار أفكار مميزة.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي إطار هذا السياق يقدم  توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، ماليا وعاطفيا وصحيا.
حظك اليوم برج السرطان مهنيا
ضع خطة جديدة تساعدك على إنجاز عملك فى وقت قصير، ولا تستسلم للكسل والخمول الذى يمنع تقدمك للأمام فى مجالك المهنى.
برج السرطان اليوم ماليا
الأمور المالية تبدو جيدة هذا اليوم لبرج السرطان ، وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته، لذا احرص على نفقاتك، هناك إمكانية لمصدر جديد للدخل ، لذا ابق عينيك مفتوحتين لأي فرص جديدة قد تأتي إليك.
برج السرطان حظك اليوم عاطفيا
ساعد شريك حياتك ولا تعاند طوال الوقت، وبدلاً من ذلك حاول أن تفهمه حتى تساعد على تقوية العلاقة بينكما وتشعر بالسعادة والدفء الأسرى.
برج السرطان حظك اليوم صحيا
احرص على تناول الخضراوات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتحافظ على صحتك كما عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ممارسة التمارين الرياضية ويتعاون مع شريك حياته طوال الوقت.
يوم الحظ: الاثنين
لون الحظ: أبيض
رقم الحظ: 2
التوافق اليومي لبرج السرطان
أكثر الأبراج توافق اليوم: السرطان ، الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان  

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