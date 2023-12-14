عبدالمنعم سعيد: الأسمرات نتج عنه أسلوب معيشة مختلف للمواطنين

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن نقل البلد من أي نقطة إلى نقطة أخرى له تكلفة في الموارد والعمل والعرق والدم، وهو ما تحدث عنه كل القادة العظماء.

وأضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: "نقل الناس من العشوائيات إلى الأسمرات نتج عنه أسلوب معيشة مختلف للمواطنين، هذه نقلة مادية تعكس ما تشهده الدولة"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مؤمنا بعلاقة البيئة المادية باستعداد الناس لتقبل أفكار وسلوكيات جديدة.

وتابع سعيد: "التعامل مع تسلل الأفكار الإخوانية إلى الناس لن يتحقق إلا بمزيد من التنمية، مثلا الزيادة السكانية مشكلة، وإذا حققنا معدل نمو 9% خلال 10 سنوات، فإن الزيادة السكانية ستقل"، مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السكانية انخفض بنحو 100 ألف بين عامي 2019 و2020، وبالتالي، فإن دور الجميع هو الاستمرار في قوة الدفع الخاصة بعملية النمو والتنمية.