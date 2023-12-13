عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن المصريين يعتبرون أن مصر بلد فقير، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مؤمن بأن مصر ليست دولة فقيرة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "رأيي دائمًا هو أنه لا توجد دولة غنية وأخرى فقيرة، هناك دولة تعمل وأخرى لا تعمل أو تعمل أقل".

الزيادة السكانية

وأوضح أن عدد السكان في مصر كبير، لكن المشكلة هي تركز السكان في 7% فقط من مساحة مصر، والمشكلة هي السباق بين قدرتنا على التنمية والزيادة السكانية.

