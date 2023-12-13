عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يحب أن يسمع أكثر من التحدث

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه في أثناء حضوره الندوة التثقيفية يوم 23 يونيو قبل ثورة 30 يونيو بأسبوع، وقف وتحدث مع الرئيس السيسي لحوالي 20 دقيقة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "تناقشنا في المحاضرة التي ألقيتها، وأثناء تعقيبه بعد ذلك، أشار إلى ما قُلته، وكانت هذه المحاضرة أحد مدخلات القرار الذي صدر بعد ذلك".

احتجت وقتًا لفهم شخصيته

وأوضح: "الرئيس السيسي يحب أن يسمع أكثر مما يتحدث، وهذا ليس موجودًا عند أحد من القيادات السياسية أو الكُتَّاب، واحتجت وقتًا لفهم شخصيته".