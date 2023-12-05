عبد المنعم سعيد: وجود ترامب على رأس الإدارة الأمريكية يضر بالقضية الفلسطينية

أكد عبد المنعم سعيد المفكر السياسي و عضو مجلس الشيوخ، أن الوجه الإسرائيلي القبيح ظهر في حرب غزة، معلقاً:"هناك نكبة حقيقية تحدث الأن أمام أعيننا في القرن الـ 21"

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائيةdmc"، أن أوباما من أكثر رؤساء أمريكا شعبية ولكنه تعاون مع سياسيين مواليين لإسرائيل.

ولفت المفكر السياسي و عضو مجلس الشيوخ إلى، أن أوباما ارتكب أخطاء فادحة في ملف الربيع العربي و علاقته بإسرائيل، منوهاً بأن وجود ترامب على رأس الإدارة الأمريكية أمر سيضر بالقضية الفلسطينية.

عبد المنعم سعيد: إيران سبق لها و لغمت البحر الأحمر من أجل إعاقة عمليات الملاحة

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن السيناريو الأسوأ للجميع هو تحول ما يحدث في غزة بيت الإحتلال و لمقاومة إلى حرب إقليمية، مؤكداً أن المنطقة منقسمة منذ الربيع العربي إلى فريقين أحدهما يتجه للتعمير مثل: مصر، و الأخر يروج للمعارك.



وتابع عبد المنعم سعيد ، أن إيران سبق لها و لغمت البحر الأحمر من أجل إعاقة عمليات الملاحة، لافتاً إلى أن 7 أكتوبر هي نتيجة تداعيات عديدة لإعادة بناء و تشكيل الإقليم.

وأشار الخبير والمفكر الاستراتيجي إلى، أن العرب داخل إسرائيل لم يتمكنوا من الأتحاد و خلق قوة سياسية مؤثرة على الحكومة، مضيفاً أن تدخلات نتنياهو في الشأن القضائي أشعلت إسرائيل على مدار عام كامل.

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