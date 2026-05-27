لسه هتكسر الدنيا.. رسالة دعم قوية من خالد الغندور لـ محمد حماقي وعزيز الشافعي

هنأ الإعلامي خالد الغندور صديقه الفنان محمد حماقي والملحن عزيز الشافعي على أعمالهم الفنية الجديدة خاصة "بحرية "، معبراً عن تفاؤله بالنجاحات القادمة ومتجاهلاً المنتقدين أو "أعداء النجاح".

وقال خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مبروك لصديق العمر محمد حماقي علي اغانيه الجميلة و مبروك للصديق عزيز الشافعي علي اغنية بحرية كلام و لحن و فكرة و مازيكا و طبعا توما حبيبي قلبي و سيبكم من حزب اعداء النجاح مبروك و لسه الأغاني اللي نازلة لحماقي هتكسر الدنيا بإذن الله ".

تفاصيل أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.