عبد المنعم سعيد: العمل أهم شيء بالنسبة للرئيس السيسي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن عمل على فك شفرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق تجميع خطبه وبرنامج الرئاسة والمقابلة المهمة التي ظهر خلالها عندما كان مُرشحًا للرئاسة.



وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "شدني جدًا تعبير أنا مش هخليكوا تناموا الليل، توقفت عند حديثه حول العمل دائمًا" مؤكدًا أن العمل أهم شيء بالنسبة للرئيس السيسي.

الإلحاح على العمل أمر جديد



وتابع: "الإلحاح على العمل أمر جديد على المصريين، مفيش قائد في تاريخ مصر يذهب يوم الجمعة صباحًا يلف على المحاور ده محلصش قبل كدة من أي رئيس".