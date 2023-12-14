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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

النائب محمد أبو العينين ينعى عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر.. فيديو

عمرو عبد الحق
عمرو عبد الحق

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وكتب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف أبو العينين:" أنعىى ببالغ الحزن والأسي الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي والذي وافته المنية اليوم الخميس بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية".

وأتم أبو العينين:" رحم الله الفقيد الذي عمل مذيعًا في قناة «صدى البلد» لسنوات كان فيها نموذجًا للإعلامي الرياضي الخلوق والمحايد صاحب الرأي .. خالص العزاء لأسرته ومحبيه وندعو الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر و السلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

 

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الوسط الرياضي ودع رجلا من أبرز الرموز الرياضية المصرية، وهو رئيس نادي النصر، عمرو عبدالحق .

 

وشدد إيهاب الكومي، إن عمرو عبدالحق كان رجلا مثاليا ليست له عداوات ويحظى باحترام الجميع والدليل حالة الحزن التي يعيشها الوسط الرياضي.

كما استعرض الكومي، نعي للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، التي أعربت عن حزنها الشديد فور سماعها لخبر رحيل عمرو عبدالحق، والذي سبق له العمل في قنوات « صدى البلد».

 

وغيب الموت، الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر، وذلك بعد أزمة قلبية تعرض لها خلال الساعات الماضية، استدعت دخوله إلى المستشفى.

 

وكان عمرو عبد الحق قد أُعيد انتخابه رئيسًا لنادي في أواخر ديسمبر عام 2021، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات، كان يُفترض أن تنتهي في عام 2025.

 

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