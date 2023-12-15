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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد| حظك اليوم الجمعة 15-12-2023.. صدام مع المقربين منك

الابراج
الابراج

الثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور والحرص على لفت أنظار الآخرين، والإطلاع على كل ما هو جديد، والاهتمام بالأناقة وتنسيق ألوان الملابس من الصفات التى يتمتع بها مولود برج الأسد.

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برج الأسد في حظك اليوم الجمعة 15-12-2023


مولود الأسد برج مختلف تعرفه منذ الوهلة الأولى، حيث يتميز أصحابه بالثقة الشديدة بالنفس، والرغبة دائمًا فى التحدث عن أنفسهم وإنجازاتهم طوال الوقت.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وفي إطار هذا السياق يقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد مهنيا وعاطفيا وصحيا وماليا.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني
تعيش فى حالة من تذبذب الافكار والأداء الباهت فى العمل، ربما الأجواء حولك غير مناسبة، لكن عليك أن تخرج من إطار الطاقة السلبية.
برج الاسد اليوم ماليا
برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.
برج الأسد حظك اليوم عاطفيا
تخلى عن العناد فالمشكلات لا تحل بتشبث الآراء، وحاول أن تفهم شريك حياتك وتتخذ خطوات جادة، لتوطد العلاقة بينكما.
برج الأسد اليوم صحيا
السهر لفترات طويلة يؤثر على صحتك بشكل عام، لذلك عليك أن تعود إلى عاداتك الصحية، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية ونام مبكراً.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن يكون اليوم، صدام مع المقربين منك، وعنادك يجعلك تخسر الكثير وتضطر إلى مراجعة مواقف البعض معك، فحاول أن تراجع نفسك، واختار أسلوباً هادئا للحوار.

يوم الحظ: الأحد
لون الحظ: ذهبي
رقم الحظ: 19
التوافق اليومي لبرج الأسد
أكثر الأبراج توافق اليوم معك: برج السرطان ، برج الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: الحمل ، الميزان  

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