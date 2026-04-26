محافظ الغربية يشيد بالفعاليات الثقافية بمناسبة الذكرى 44 لتحرير سيناء | صور

أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن فخره واعتزازه بالفعاليات التي نظمتها قصور الثقافة في مختلف مدن ومراكز المحافظة بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء، مشيرًا إلى أن تلك الفعاليات تجسد عظمة الإرادة المصرية وعزيمة الشعب المصري في مواجهة التحديات.

توجيهات محافظ الغربية:

أكد محافظ الغربية أن الفعاليات كانت تجسيدًا لروح الانتماء والوعي الوطني، حيث شملت عروضًا فنية وأغانٍ وطنية وندوات تثقيفية، عملت على تعريف النشء والشباب ببطولات القوات المسلحة وتضحياتها من أجل الوطن. وأضاف أن تلك الأنشطة ساهمت في تعزيز الهوية الوطنية ونقل القيم التاريخية للشباب، مما يساهم في غرس حب الوطن في نفوسهم.

وأشار عبد المعطي إلى أن قصور الثقافة تمكنت من تقديم برامج متنوعة مزجت بين التثقيف والبعد الوطني، وقد لاقت تلك الفعاليات إقبالًا واسعًا من المواطنين في جميع المواقع الثقافية بالمحافظة.

احتفالية مركز ثقافي طنطا:

وفي إطار الاحتفالات، شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام لمحافظة الغربية، الاحتفالية التي نظمتها المركز الثقافي بطنطا، والتي تميزت بفقرات فنية وأغانٍ وطنية، بحضور جماهيري كبير، ما يعكس اعتزاز المواطنين بهذه المناسبة الوطنية الهامة.