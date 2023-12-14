رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

من جديد خطفت، كلاريسا وارد، مراسلة سي إن إن، الأضواء بحديثها عن الأوضاع في غزة.

قالت مراسلة سي إن إن الشهيرة في لقاء تلفيزيوني حديث: "أولاً قبل أي شيء، يجب أن أقول وبصراحة، الأشخاص الأقوياء ذوي العزيمة هنا يتعرضون للقتل والإصابة كل يوم، والأطباء الذين يقيمون في هذه المستشفيات يتعرضون للقصف حيث يوجد انهيار كامل للمنظومة الصحية.

وأضافت مراسلة سي إن إن: “الأطباء هنا يستمرون مع عدم النوم ومع القليل من الدعم، للقيام بكل ما في وسعهم لمحاولة مساعدة شعبهم”.

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وأوضحت: “حظينا بمكانة مميزة جدًا في هذه الفرصة، لقد كنا على الأرض لبعض ساعات فقط، ولكن كمراسلة حربية تقوم بذلك منذ ما يقرب من 20 عاما، وخاصة كأم فإنك لن تعتادي ابدأ على رؤية الأطفال الذين تم بتر أطرافهم أو تعرضوا للتشوه والذين فقدوا عائلاتهم بأكملها”.

وتابعت المراسلة: “تحدثنا إلى عمة طفلة طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا يُدعى أمير، وهو لا يعرف والديه وإخواته الذين قُتلوا في غارة تركته حرفيًا محطمًا، وهذا ليس شئيًا يسهل معالجته على الإطلاق ويمكنني أن أقوم بصراحة، لا اعتقد أننا سبق ورأينا مثل ذلك، ويمكنني أن أقوم بصراحة، لا اعتقد أننا سبق ورأينا مثل ذلك كما نرى ما يحدث الآن على الأرض في غزة ”,