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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يعلق على تصريحات بوتين حول نهاية "الهدايا المجانية" لـ أوكرانيا

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، إن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن نهاية "الهدايا المجانية" لأوكرانيا مرتبطة بإحجام أعضاء الكونجرس عن دعم تخصيص مساعدات جديدة لكييف.

وأضاف هوير: "قال بوتين في مؤتمر صحفي إن كل شيء في أوكرانيا يأتي من الغرب، لكن الأشياء المجانية ستنفد قريبًا، ويبدو أن هذا يحدث بالفعل" .

وشدد عضو مجلس النواب الأمريكي، على أن الزعيم الروسي يقول إن “الغرب يتراجع عن مسألة حماية الحرية”.

بوتين يعلق على منع الغرب لـ روسيا من استخدام الدولار الأمريكي واليورو

روسيا تكشف عن دولة أوروبية تستعد للسيطرة علي أراضي غرب أوكرانيا

في 13 ديسمبر، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات  المتحدة لديها حوالي مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، تم إنفاق 96٪ منها بالفعل.

بوتين الرئيس الروسى أوكرانيا الكونجرس عضو مجلس النواب الأمريكي

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