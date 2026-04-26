وصول دفعة جديدة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه اليوم / الأحد /، إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة والتي تعد ال38؛ تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة.. مضيفة أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع الوجبات الساخنة وحقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

من ناحية أخرى.. تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.