قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الخميس، إن النخب السياسية البولندية لا تنوي التخلي عن فكرة السيطرة على أراضي غرب أوكرانيا.

وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك عقب نتائج الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الأجهزة الأمنية في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن "المعلومات التي تلقاها جهاز المخابرات الخارجية تشير إلى أن النخبة البولندية لن تتخلى عن خططها الطموحة للسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال موقع “ريبيليون” الإسباني، إن بولندا تدرس خيارات لغزو أراضي غرب أوكرانيا من أجل إحياء الكومنولث البولندي الليتواني.

وأوضح الموقع أن “المطالبات البولندية بمناطق غرب أوكرانيا ليست محتملة تمامًا فحسب، بل إنها تتزايد كل يوم مع اقتراب أوكرانيا وحكومتها وجيشها من طريق مسدود".

ولفت إلي أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت الآلاف من الأفراد العسكريين، ودُمرت المعدات التي قدمها الغرب، بما في ذلك الدبابات والطائرات والمدفعية وأنظمة الصواريخ”.