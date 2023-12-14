قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا تستعد لإنشاء مستشفى ميداني بقطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه خلال المؤتمر الثنوي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كل عام، بحضور صحفيين ومواطنين روس بالإضافة إلى صحفيين من عدة وكالات أجنبية أكد خلال الاتصالات الهاتفية مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي كما أن الاتفاق حول إنشاء مستشفى ميداني روسي في قطاع غزة.

وتابع أن الرئيس بوتين من جهته عرض هذا المشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسي مما ورحب الرئيس بهذه الفكرة، لكن المشكلة أمام إنجاز هذا المشروع حيث لا زالت في الملعب الإسرائيلي.

ويتواصل عدوان الاحتلال الشامل والمكثف على قطاع غزة بالقصف جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والستين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



